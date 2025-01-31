У Києві чоловік "замінував" кілька об'єктів інфраструктури: що відомо

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування кількох столичних будівель.

Про це повідомила поліція Києва.

"Правоохоронці перевірили кожну будівлю й територію навколо неї – інформація виявилась хибною. Фігурантові було повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Чоловік зателефонував на спецлінію 102 і заявив, що незабаром планує привести вибухові пристрої у дію. Патрульні та слідчо-оперативні групи, які негайно прибули на місце, перевірили будівлі, але небезпечних предметів не виявили.

Поліцейські встановили, що дзвінок зробив 44-річний мешканець Києва, уродженець Донецької області. Свої дії він адекватно пояснити не зміг. Чоловіка затримали та повідомили про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян.

"На час досудового слідства районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали подружжя, яке виготовило вибухівку для теракту.

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