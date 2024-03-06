У Києві чоловік захопив землю у ландшафтному заказнику "Жуків острів" і звів там будинок: що йому загрожує (фото)

Територіальній громаді Києва спричинено матеріальну шкоду у розмірі 300 тисяч гривень.

У Києві чоловік самовільно захопив земельну ділянку на території ландшафтного заказника Жуків острів". Порушника судитимуть за незаконне будівництво та підроблення документів.

Про це повідомляє поліція Києва.

"На ділянці площею 0,0456 га, яка розташована у межах території ландшафтного заказнику місцевого значення "Жуків острів" та віднесена до природно-заповідного фонду, порушник побудував приватний будинок, встановивши навколо нього паркан. Потім чоловік на підставі підроблених документів зареєстрував право власності на вказану будівлю", – йдеться у повідомленні поліції.

Порушник побудував будинок і встановив навколо нього паркан

За висновками спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу, в результаті таких протиправних дій територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальну шкоду у розмірі майже 300 тисяч гривень.

Чоловік може на три роки потрапити за ґрати

Чоловік обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 та 4 ст. 197-1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, влада Києва розслідує, хто і чому спалив 3 гектари "Екопарку Осокорки".

Читайте також: