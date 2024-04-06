У Києві чоловік з ножем напав на працівників ТЦК: що відомо

У столиці чоловік вдарив одного з працівників ТЦК по голові, а іншого – збирався атакувати ножем.

У Києві чоловік з ножем напав на працівників Деснянського ТЦК. Подія сталася у суботу, 6 квітня.

Про це йдеться на сторінці Деснянського районного ТЦК та СП у Facebook.

"Сьогодні, 6 квітня 2024 року, об 11:50 в м. Київ чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК. Під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шолом-Алейхема, 6 патруль розмовляв з військовозобовʼязаним. В цей час Мольдерф Тимофій Аркадійович 1972 року народження підійшов зі спини та завдав удар по голові старшому солдату Сірому. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним старшого солдата Чорненка. Нападник погрожував та нападав", – повідомили у ТЦК.

Тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію.

Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази.

Нападника затримали.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції Головного управління поліції у Києві розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Нападнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

У поліції зазначили, що, крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Деснянський районний ТЦК та СП

Деснянський районний ТЦК та СП

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік помер за два дні після візиту до ТЦК.

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