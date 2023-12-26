У Києві чоловік з ножем напав на дитину через мобільний телефон – як його покарали

У Києві суд призначив покарання чоловіку за розбійний напад на дитину. Чоловік, погрожуючи ножем, забрав у неповнолітнього мобільний телефон. За скоєне зловмисник вісім років проведе за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, подія трапилася у жовтні 2022 року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на дитину у Деснянському районі.

Як встановили правоохоронці, зловмисник зайшов за 10-річним хлопцем до під’їзду та погрожуючи ножем забрав у дитини мобільний телефон.

Оперативні співробітники главку та Деснянського управління поліції швидко розшукали підозрюваного та затримали його. Правоохоронці вилучили викрадений мобільний та повернули потерпілому.

Нападником виявився 30-річний уродженець Миколаївської області.

По завершенню досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві встановлюють додаткові блокпости і посилюють перевірку громадян – яка причина.

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