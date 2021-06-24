У Києві чоловік з гранатою намагався пограбувати обмінник: відео

Пізніше у грабіжникові упізнали місцевого мешканця, залежного від наркотиків.

У Києві чоловік з гранатою намагався пограбувати обмінник.

Увірвався до приміщення, вимагав віддати гроші.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" 24 червня.

Коли жінка натиснула на тривожну кнопку і викликала охорону, нападник утік.

Пізніше у грабіжникові упізнали місцевого мешканця, залежного від наркотиків.

Правоохоронці його розшукали і затримали.

За попередньою інформацією, чоловік пішов на злочин у стані наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, на Волині чоловік випав з четвертого поверху та попався поліції, коли хотів вкрасти смітник.

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