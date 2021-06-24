У Києві чоловік з гранатою намагався пограбувати обмінник: відео

Пізніше у грабіжникові упізнали місцевого мешканця, залежного від наркотиків.
У Києві чоловік з гранатою намагався пограбувати обмінник.
Увірвався до приміщення, вимагав віддати гроші.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" 24 червня.
Коли жінка натиснула на тривожну кнопку і викликала охорону, нападник утік.
Пізніше у грабіжникові упізнали місцевого мешканця, залежного від наркотиків.
Правоохоронці його розшукали і затримали.
За попередньою інформацією, чоловік пішов на злочин у стані наркотичного сп'яніння.
Нагадаємо, на Волині чоловік випав з четвертого поверху та попався поліції, коли хотів вкрасти смітник.