У Києві чоловік їхав у метро з бійцівським собакою без намордника, пасажири обурювались (фото)

У Києві чоловік їхав у метро з бійцівським собакою без намордника, пасажири обурювались (фото)

Американський стаффордширський тер'єр поводився чемно та спокійно, але на ньому не було ні намордника, ні повідця.

У київському метро на вихідних чоловік їхав разом зі своїм собакою породи американський стаффордширський тер'єр. Водночас на собаці бійцівської породи не було ні намордника, ні повідця.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".

"У специфічних умовах метро, де багато незнайомих людей, звуків, запахів, милі тварини можуть злякатися і стати агресивними", - йдеться в повідомленні.

Згідно з правилами користування метрополітеном, перевозити невеликих домашніх тварин дозволяється у спеціальних сумках.

Великих собак брати з собою у метро не дозволяється.

На відео видно, як пес сидить на сидінні біля свого господаря, а поруч сидять інші пасажири. Один з чоловіків зробив власнику пса зауваження.

"Те, що ви робите - це неправильно", - сказав він.

Після чого власник стаффа встав з місця, підійшов до чоловіка і почав з ним про щось говорити. Собака сам залишився на сидінні серед пасажирів.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Феодори Пушиної ротвейлер напав на цуценя та 16-річного хлопця. Постраждале цуценя перебуває у важкому стані, а батьки хлопця розшукують власника бійцівського пса, щоб дізнатись, чи щеплена тварина від сказу.

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