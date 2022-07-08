У Києві чоловік взяв в оренду 16 автомобілів і продав їх

Потерпілим завдано збитки на суму близько 1,4 млн гривень.

У Києві чоловік взяв в оренду 16 автомобілів і незаконно продав їх. Його засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Зловмисник укладав з потерпілими договори оренди автомобілів та сплачував кошти за перший місяць користування. Після цього орендований автомобіль відганяли у "відстійник", перебивали номери кузова та агрегатів і перепродавали, використовуючи підроблені документи, або розбирали на запчастини.

Потерпілим завдано збитки на суму близько 1,4 млн гривень. За результатом тривалого судового розгляду чоловіка визнали винним в інкримінованих злочинах та призначили покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили шахрая, який за допомогою дрона ошукав чоловіка на 40 тисяч євро.

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