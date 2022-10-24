Внаслідок події 50-річний постраждалий отримав травму голови та наразі перебуває під наглядом лікарів.
У Києві чоловік впав під колеса поїзда. Його ледь встигли врятувати.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Поліцейські саме затримали порушника за підозрою у зберіганні наркотичних засобів на одній із залізничних станцій та очікували на слідчо-оперативну групу для документування події, як помітили пасажира, котрий впав на колії. Правоохоронці негайно кинулись допомагати незнайомцю, оскільки самостійно підвестись він не міг, а до перону вже наближався потяг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дільничні офіцери поліції швидко відтягнули чоловіка з колії та підняли на перон, й до приїзду лікарів надали необхідну першочергову медичну допомогу.
Внаслідок події постраждалий, 1972 року народження, отримав травму голови та наразі перебуває у лікарні.
Нагадаємо, у Київській області поблизу селища Немішаєве правоохоронці виявили тіло вбитого окупантами мирного жителя.
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