У Києві чоловік вночі підірвав гранату: пошкоджено з десяток автомобілів – подробиці, фото

У Києві, на Троєщині, у ніч проти 29 червня чоловік підірвав гранату. Вибухом пошкоджено 11 автомобілів, ніхто з громадян не постраждав. Поліцейські затримали порушника.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району.

На місці події поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Нею виявився місцевий мешканець 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали за місцем мешкання.

Затримання чоловіка, який вночі підірвав гранату / Фото: Поліція Києва

Затримання чоловіка, який вночі підірвав гранату / Фото: Поліція Києва

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

Вилучені набої до зброї / Фото: Поліція Києва

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 – хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статті, за вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі, строком до семи років.

Нагадаємо, У Києві протягом червня троє людей впали на колії в метро – що відомо.

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