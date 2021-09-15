У Києві чоловік влаштував хаотичну стрілянину через зауваження про алкоголь

За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження.

У середу, 15 вересня, на вулиці Здолбунівській у столичному мікрорайоні Позняки нетверезий чоловік здійснив кілька хаотичних пострілів із пістолета травматичної дії “Форт”.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці події поліцейські затримали правопорушника та вилучили в нього пістолет із набоями.

Затриманим виявився 51-річний киянин, який не пояснив поліції мотиви своєї поведінки. За словами очевидців, чоловік неадекватно зреагував на зауваження громадян щодо заборони вживання спиртних напоїв у громадському місці.

Стрільцю оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі на Набережній магістралі поряд з кафе сталася стрілянина, в результаті якої травми отримали 5 осіб, троє з них - госпіталізовані.

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