У Києві чоловік вийшов з трамвая та забув у салоні торбу з грішми на автівку: чим закінчилася пригода

У чоловіка, який приїхав до Києва з Одеси купувати автомобіль, сталася пригода. Він зайшов у трамвай і задрімав з дороги. А коли прокинувся, зрозумів, що треба швидко виходити, а торбу з грішми залишив. Отямився згодом, коли вагон попрямував за своїм маршрутом.

Історію розповіла водійка трамвая Валентина Поліщук, яка курсує містом з 1970 року. Про пригоду поділилася з журналістом Liga.net.

“Працювала на 33-му маршруті, на лівому березі. На кінцевій водій повинен вийти з кабіни, закрити двері та обов’язково пройтися салоном і перевірити, чи все гаразд. Коли я робила обхід, я помітила на одному із сидінь авоську. А всередині — щось загорнуте у папір. Я беру авоську, заношу у кабіну, відкриваю. А там купа грошей! Я перерахувала — 10 000 рублів! Я сіла, очі протерла і не знаю, що робити”, – згадує пані Валентина події 80-х.

Тоді 10 тисяч рублів – це були дуже великі гроші. Бо зарплата складала 60-100 рублів. Не кожен міг стільки навідкладати.

За годину на зупинці “Дарницька площа” до трамваю прибіг чоловік. Сказав, що “щось залишив в трамваї”, чи не бачили. Виявилося, що приїхав до столиці купувати “Волгу” та ледь її не проспав. Мовляв, перед тим їхав з грішми в поїзді у загальному вагоні, дуже зморився.

“Питаю — а що саме ви забули? Відповідає — авоську. Перед тим як віддати, запитую, що там було? І тоді він розповів свою історію… Коли я віддала її, він почав діставати рублі, щоб віддячити. Я кажу: “Я ніколи грошей не беру. Шоколадку можете купити”, – розповідає жінка.

Пасажир купив Валентині шоколадку, а всередину поклав декілька банкнот та написав у книзі відгуків дуже емоційну подяку. За такий вчинок у депо вирішили жінку преміювати.

Нагадаємо, у Польщі українцю місцеві мешканці повернули забуті на заправці гроші.

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