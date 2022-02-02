Молодик залишився живим, його госпіталізували.
У Києві чоловік випав з вікна 5-го поверху. Він залишився живим.
Подія сталася у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
"У ніч на 2 лютого з вулиці Маричанської, 9, надійшов виклик про падіння з висоти. Встановлено, що чоловік випав з вікна 5-го поверху. Його було терміново госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
За словами очевидців, компанія молодиків вживала алкогольні напої, а потім вони щось не поділили між собою і почалося з'ясування стосунків. У результаті штовханини потерпілий і випав.
Деталі та причини події з'ясовуватиме поліція.
Нагадаємо, що у Києві чоловік, озброєний молотком, годину трощив квартиру на Оболонському проспекті. Його довелося вгамовувати рятувальникам, медикам і поліцейським.
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