У Києві чоловік випадково застрелив подругу - ЗМІ

За попередніми даними, випадковий постріл чоловік зробив з травматичного пістолета.
В Оболонському районі Києва в неділю, 6 лютого, житель багатоповерхівки на вулиці Прирічній, 19 випадково застрелив свою подругу.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє "Вартові Еспресо".
Зазначається, що інцидент стався в квартирі на шостому поверсі, коли 45-річний чоловік здійснив випадковий постріл у бік жінки, з якою зустрічався близько трьох років.
"Нещодавно у чоловіка помер батько, у якого був пістолет (за попередньою інформацією, травматичний), - йдеться у матеріалі. - Зі слів свідків, чоловік за розпиттям алкогольних напоїв іноді ним бавився та наводив на інших людей зброю. Так сталося і зараз".
За даними Telegram-каналу, жінка 35-40 років загинула на місці події. Нині обставини інциденту розслідують слідчі.
А в дніпровській лікарні №16 перебуває гвардієць, який отримав поранення під час стрілянини на "Південмаші" 27 січня. Після проведених оперативнх втручань у його стані здоров'я спостерігається позитивна динаміка.
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