У Києві чоловік випадково застрелив дружину: з'явилися нові деталі трагедії

Пара була знайома вісім років.

В Оболонському районі Києва 6 лютого 44-річний чоловік нібито випадково застрелив свою 37-річну цивільну дружину. Пара - корінні кияни і багато років жили на одній вулиці, за 400 метрів один від одного.

Про це повідомив "Обозреватель".

У кожного з них позаду невдалий шлюб, діти. Чоловік працював підприємцем, займався ремонтом і обслуговуванням автомобілів. Перед трагедією неофіційно працював у столичному таксі "Гранд". Загибла була завідувачкою відділу в супермаркеті "Сільпо" у Smart Plaza, що на Оболоні.

Пара була знайома вісім років, а про їх стосунки знали всі оточуючі. Чоловіка підбадьорювали, що пора вже одружитися.

"Розумієте, це як страшний сон – у те, що він міг навмисне убити Аліну, не вірить ніхто", – розповіли знайомі пари.

Вони вважають, що причина трагедії - необережність. Зброя, з якої вистрілив чоловік, – стартовий пістолет. Він був перероблений для відстрілу набоїв травматичної дії. Чи дійсно він був випадково знайдений - встановить слідство.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у житловому районі Києва у власній оселі чоловік застрелив свою цивільну дружину, а коли усвідомив, що сталося, сам викликав поліцію і медиків. Зброю, запевняє, знайшов у речах покійного батька, і те, що вона справжня – не знав.

Новини Києва: чоловік застрелив свою цивільну дружину у власній оселі

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