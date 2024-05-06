У Києві чоловік виліз на верхівку пішохідного мосту: чим це закінчилося (шокувальне відео)

Правоохоронцям вдалося підібрати потрібні слова та врятувати чоловіка від фатального кроку.

Столичні інспектори кавалерійської роти Володимир Заболотній та Дмитро Овешков врятували чоловіка, який забрався на верхівку пішохідного мосту та, ймовірно, хотів вчинити самогубство.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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"У суботу в мережі Інтернет ширилося відео, на якому небайдужі громадяни зафільмували чоловіка на верхівці пішохідного мосту. Після чого по допомогу звернулися на 112. Напарники поспілкувалися з чоловіком, який був в пригніченому стані та відмовився повертатися в безпечне місце", - йдеться у заяві.

Зазначається, правоохоронцям вдалося підібрати потрібні слова, заспокоїти громадянина та відмовити його від фатального кроку.

Як видно на відео, чоловік собі спокійно ходить по верхівці мосту. Що його змусило забратися туди - невідомо.

У Києві чоловік забрався на верхівку пішохідного мосту та хотів зістрибнути із нього

Нагадаємо, у Києві жінка намагалася стрибнути з Володимирського пішохідного мосту.

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