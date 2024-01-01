У Києві чоловік викрав мопед, а потім намагався скоїти крадіжку з ресторану: фото

У Києві чоловік спочатку викрав мопед, а потім намагався скоїти крадіжку з ресторану.

Про це повідомляє полція Києва.

До Святошинського управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що невідома особа викрала його мопед Yamaha. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські опрацювали місце події, опитали свідків та очевидців, а також зібрали речові докази.

За кілька днів до поліцейських звернувся власник одного з місцевих ресторанів та повідомив, що в його закладі знаходяться відеокамери й він бачить, що в приміщенні перебуває сторонній чоловік. Туди відразу виїхали співробітники поліції, які затримали зловмисника на місці події.

Як розповів заступник начальника Святошинського управління поліції – начальник слідчого відділу Богдан Замула, порушник з ліхтариком та сумками саме збирався виходити з приміщення, де був затриманий правоохоронцямию

"Ми встановили, що фігурант, порушуючи комендантський режим, вночі проник в середину закладу громадського харчування. Чоловік готувався до вчинення крадіжки: мав із собою кілька сумок, ліхтарик та інші знаряддя для вчинення злочину. В одній з сумок ми вилучили мобільний телефон, харчові продукти та інші побутові товари, котрі він встиг викрасти. Надалі, під час першочергових слідчих дій, ми встановили, що цей чоловік вчинив ще одну крадіжку – викрав мопед. Він разом зі знайомим відкотив транспортний засіб, який вони заховали у дворі іншого будинку та планували продати", - повідомив Замула.

Зловмисник, 1982 року народження, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий може провести до восьми років за ґратами.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україні запрацюють ще пів сотні камер фіксації порушень ПДР.

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