У Києві чоловік просто з кабінету лікарні викрав 10 тисяч гривень, які медсестра зібрала дитині на операцію (фото)

Крадієм виявився киянин 1982 року народження, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину.
У Києві чоловік викрав з лікарні гроші, які медсестра зібрала дитині на операцію.
Про це повідомляє поліція Києва.
Киянин проник до кабінету старшої медичної сестри та викрав її рюкзак з особистими речами та 10 тисячами гривень, які призначались її дитині на операцію.
На місце прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт крадіжки. За кілька днів чоловіка затримали у Солом'янському районі. Раніше він був судимий за скоєння аналогічного злочину.
Зловмиснику повідомили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу — крадіжка в умовах воєнного стану. Киянину загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві під час комендантської години рецидивіст обікрав автомобіль волонтерського фонду.
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