У Києві чоловік вигулював вовка на повідці: фото

Вовк поводився досить спокійно і не боявся звуків великого міста.

У Києві на території житлового масиву Відрадний люди помітили чоловіка, який вигулював на повідці справжнього вовка. Хижак спокійно йшов поруч із господарем і роздивлявся все навколо.

Про це пише Telegraf.

Перехожі були неабияк здивовані такою несподіваною зустріччю, адже не щодня побачиш у межах міста сірого хижака.

Вовк поводився досить спокійно і не боявся звуків великого міста. На тварині був нашийник та повідець.

Найпевніше, вовк є домашнім вихованцем і живе в оточенні людей.

Вовк у Києві на Виноградарі / Фото: скриншот з відео

Варто зазначити, що у деяких країнах існує практика одомашнення диких вовків. Проте фахівці попереджають, що вовк — це дика хижа тварина, а не собака. І навіть якщо вовченя виросло серед людей, то ставши дорослим, він почне проявляти агресію щодо господаря.

Вовк був у нашийнику та на повідці

Утримувати в домашніх умовах вовків під силу лише людям, які мають великий досвід спілкування з дикими тваринами. Вовки вимагають правильного харчування та специфічного догляду, а також підкоряються лише “ватажку”, яким і має стати для нього людина.

Нагадаємо, під Києвом службовий пес Грім розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.

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