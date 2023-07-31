У Києві чоловік вигадав хитру схему виїзду ухилянтів за кордон: як вона працювала

Зловмисник вносив чоловіків до системи "Шлях" як водіїв гуманітарних вантажів.

У Києві контррозвідники Служби безпеки України викрили місцевого мешканця, який пропонував потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом волонтерів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Використовуючи свої зв’язки серед представників місцевих благодійних фондів, зловмисник вносив "клієнтів" до системи "Шлях" як водіїв гуманітарних вантажів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено поліцейський жетон, що вважався втраченим. Його зловмисник використовував у протиправній діяльності.

Нагадаємо, у Києві директор ЖЕКу вручив інспектору з паркування повістку до військкомату. Комунальник вважає, що таким чином порушник помстився йому за виписані штрафи.

Читайте також: