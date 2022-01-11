У Києві чоловік відкрив стрілянину по вікнах гуртожитку (фото)

У Києві чоловік відкрив стрілянину по вікнах гуртожитку (фото)

У гуртожитку пошкоджені вікна.

У Києві зловмисник обстріляв вікна гуртожитку на вулиці Красилівській. Внаслідок події потерпілих немає, правоохоронці затримали правопорушника.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, які прибули на місце, встановили квартиру, звідки здійснювались постріли та особу зловмисника. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому мотиви вчинку пояснити не зміг. У його оселі провели невідкладний обшук і вилучили пневматичну гвинтівку, а також набої до неї.

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Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - раніше не судимий киянин, 1985 року народження.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Також готується клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

У Дніпрі на вулиці Велика Дієвська чоловік зі зброї стріляв по вікнах багатоповерхівки. Його затримали. Під час спілкування з копами він поводився агресивно.

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