У Києві чоловік вбив знайомого та сховав його тіло на балконі (фото)

За скоєне киянину загрожує до 15-ти років в'язниці.

У Києві чоловік двічі вистрілив з мисливської зброї у свого гостя і сховав його тіло на балконі. Зловмисник намагався ввести слідство в оману, але правоохоронці його затримали.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Так, до поліцейських надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що декілька днів тому він у своїй квартирі вбив знайомого, намагаючись захистити своє життя. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями ноги та голови.

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Провівши низку слідчих та оперативних заходів, поліцейські встановили, що потерпілий отримав несумісні з життям поранення під час раптового конфлікту з сусідом, до якого прийшов у гості.

Відомо, що чоловіки якийсь час випивали алкоголь, а потім почали сваритися. Згодом господар оселі взяв мисливську рушницю та двічі вистрілив в опонента. Від отриманих травм чоловік помер, і зловмисник перетягнув його тіло з кімнати на балкон, після чого вимив підлогу від слідів крові. Через кілька днів власник оселі повідомив до поліції про злочин, пояснивши свої дії як самозахист, але ця версія не знайшла підтвердження.

Фото: Поліція Києва

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині затримали 30-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика в Києві. Зловмисник познайомився з дитиною в Мережі та домовився про зустріч.

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