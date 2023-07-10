У Києві чоловік вбив власного батька: з'явилося відео

У поліції зазначили, що чоловік, 1997 року народження, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку, який вбив власного батька. Зловмисник ножем двічі вдарив батька в шию та завдав тілесних ушкоджень своїй матері, яка також була в квартирі та намагалась заспокоїти сина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що у квартирі на вулиці Пантелеймона Куліша вони виявили чоловіка з ножовим пораненням шиї без ознак життя. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Зі слів начальника слідчого відділення Дніпровського управління поліції Валерія Джуса, провівши низку слідчих та оперативних заходів поліцейські встановили, що потерпілий отримав несумісні із життям поранення під час раптового конфлікту з сином, який прийшов додому напідпитку.

"Батько почав сварити сина через його асоціальний спосіб життя, натомість чоловік схопив зі столу кухонний ніж та двічі вдарив ним родича в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Порушник також завдавав тілесних ушкоджень матері, яка намагалась втрутитись у конфлікт та втік із дому, викинувши знаряддя злочину у ванну. Зловмисника неподалік від місця скоєння злочину розшукали патрульні поліцейські, які оперативно відпрацювали отримане орієнтування по підозрюваному. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець, 1997 року народження, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів Джус.

Чоловік був неодноразово судимий за майнові злочини

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Після отримання результатів судової медичної експертизи поліцейські кваліфікують протиправні дії чоловіка щодо матері.

"Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", — зазначив Валерій Джус.

Нагадаємо, винуватець ДТП, після якої спалахнула заправка, в лікарні непритомний: поліція відкрила проти нього провадження.

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