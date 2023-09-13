У Києві чоловік вбив ножем перехожого і поранив поліцейського

Під час затримання зловмисник чинив опір та поранив поліцейського.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який завдав смертельного поранення ножем місцевому мешканцю і під час затримання чинив опір та поранив поліцейського.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Як розповіли правоохоронці, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Героїв Дніпра перебуває чоловік з ножовим пораненням. На місце виїхало керівництво, слідчо-оперативна група районного управління та столичного главку, а також кінологи.

Правоохоронці встановили, що на вулиці між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник дістав ніж та вдарив ним потерпілого в живіт. Після скоєного фігурант втік, а 35-річний потерпілий від отриманого поранення помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження та за допомогою аналітиків сектору кримінального аналізу встановили особу зловмисника і його місцезнаходження.

Під час затримання фігурант чинив опір та завдав ножове поранення в ногу одному з поліцейських територіального підрозділу.

36-річного місцевого мешканця слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, новим керівником поліції Київщини став Анатолій Щадило – що про нього відомо.

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