У Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки: що відомо (фото)

Під час обшуку в помешканні киянина поліціянти виявили пістолет травматичної дії, набої та стріляні гільзи а також пластикову банку з канабісом.

У Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки.

Про це повідомила поліція Києва.

Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив декілька пострілів у повітря із травматичної зброї. Внаслідок події потерпілих немає. Наразі з правопорушником спілкуються слідчі.

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Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки, про те що з п’ятого поверху багатоповерхового будинку невідомий чоловік стріляє в повітря. На місце події прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного – це киянин, 1973 року народження, який на момент вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У квартирі чоловіка поліцейські виявили пістолет травматичної дії, набої та стріляні гільзи

Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські виявили пістолет травматичної дії, набої та стріляні гільзи а також пластикову банку з канабісом.

Під час обшуку в помешканні чоловіка також виявлено пластикову банку з канабісом

"Виявлені речові докази вилучено та буде скеровано на проведення експертного дослідження. За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства", – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили,що порушнику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у центрі Києва скоєно розбійний напад на обмінник. Коли працівниця обміннику прийшла на роботу, слідом за нею до приміщення проник зловмисник. Він погрожував жінці пістолетом, завдав їй ударів в груди та в обличчя, штовхнув на підлогу. Нападник забрав усі кошти з каси і втік, однак вже ввечері його затримали співробітники карного розшуку.

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