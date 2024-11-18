У Києві чоловік систематично знущався зі своєї дружини: як його покарають

Зловмисник систематично ображав грубою лайкою свою дружину та старшу доньку від іншого шлюбу, погрожував жінці фізичною розправою, вчиняв фізичне насильство.
У Києві перед судом постане 41-річний чоловік, який систематично знущався зі своєї дружини.
Про це повідомляє поліція Києва.
До Шевченківського управління поліції неодноразово надходили заяви від жінки про систематичне насильство щодо неї з боку чоловіка.
Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк повідомив, що вказані події відбувалися протягом останнього року, за що кривдник чотири рази притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, проте складені адмінпротоколи не вплинули на обвинуваченого та не змінили його поведінки.
"Ми розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Під час розслідування ми зібрали докази того, що зловмисник систематично ображав нецензурними словами свою дружину та старшу доньку від іншого шлюбу, погрожував жінці фізичною розправою, вчиняв фізичне насильство", – зазначив він.
Слідчі повідомили кривднику про підозру, а обвинувальний акт стосовно нього скерували до Шевченківського районного суду столиці.
Тепер чоловік може провести два роки за ґратами.
Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були у самій білизні та без нагляду дорослих бігали між будинками.
Читайте також:
- На Київщині службовий пес розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому: подробиці порятунку (фото)
- Дитина з нори у Києві: мати-втікачка зробила манікюр та зникла, а суд відібрав у неї немовля
- Дитина лежала на землі: у Києві поліція забрала немовля у наркозалежної матері, яка знепритомніла "під кайфом" (відео)