У Києві чоловік систематично знущався зі своєї дружини: як його покарають

Зловмисник систематично ображав грубою лайкою свою дружину та старшу доньку від іншого шлюбу, погрожував жінці фізичною розправою, вчиняв фізичне насильство.

У Києві перед судом постане 41-річний чоловік, який систематично знущався зі своєї дружини.

Про це повідомляє поліція Києва.

До Шевченківського управління поліції неодноразово надходили заяви від жінки про систематичне насильство щодо неї з боку чоловіка.

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк повідомив, що вказані події відбувалися протягом останнього року, за що кривдник чотири рази притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, проте складені адмінпротоколи не вплинули на обвинуваченого та не змінили його поведінки.

"Ми розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Під час розслідування ми зібрали докази того, що зловмисник систематично ображав нецензурними словами свою дружину та старшу доньку від іншого шлюбу, погрожував жінці фізичною розправою, вчиняв фізичне насильство", – зазначив він.

Слідчі повідомили кривднику про підозру, а обвинувальний акт стосовно нього скерували до Шевченківського районного суду столиці.

Тепер чоловік може провести два роки за ґратами.

Нагадаємо, у Києві перехожі виявили на вулиці 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку. Діти були у самій білизні та без нагляду дорослих бігали між будинками.

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