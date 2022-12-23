У Києві чоловік "розрулив" затор з автомобілів на лівому березі

В патрульній поліції Києва не змогли прокоментувати це відео.

Кияни продовжують дивувати. В соціальних мережах активно обговорюють відео, на якому звичайний чоловік у цивільному одязі "розрулив" затор з автомобілів на лівому березі.

Чоловік став на перехресті і голими руками регулював рух автотранспорту. Робив все так, як зазвичай роблять патрульні поліцейські, тільки без жезла в руках.

Кияни хвалять чоловіка, мовляв, взявся до діла і виручив людей у заторі. Дехто навіть припустив, що чоловік колишній поліцейський – так він вправно махав руками.

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В патрульній поліції Києва не змогли прокоментувати це відео. Мовляв, тут нема чого коментувати.

Нагадаємо, у столиці чоловік влаштував пікнік біля Вічного вогню в парку Слави на столичному Печерську. Відповідне відео з’явилося в соціальних мережах. На ньому видно, що чоловік примостився біля Вічного вогню і щось споживає з пакунку.

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