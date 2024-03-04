У Києві чоловік розбещував 14-річну дівчинку: як його покарають

Чоловік, увійшовши в довіру до 14-річної дівчинки, переписувався з нею на відверті теми та надсилав власні зображення порнографічного характеру.

У Києві судитимуть чоловіка за розбещення 14-річної дівчинки.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зловмисник переписувався з неповнолітньою на відверті теми, надсилав фото порнографічного змісту та схиляв її до дій сексуального характеру.

Про розбещення неповнолітньої доньки до поліції Києва повідомила її мама. Переглядаючи телефон дитини, жінка виявила фотографію порнографічного характеру, яку дівчинці надіслав знайомий заявниці. Для встановлення всіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські Деснянського управління поліції.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Василь Дерій, зловмисником виявився місцевий мешканець, 1980 року народження, який був знайомий із жінкою та перебував з нею у приятельських стосунках.

"Чоловік, увійшовши в довіру до 14-річною дівчинки, переписувався з нею на відверті теми та надсилав власні зображення порнографічного характеру. Згодом, влітку минулого року під час зустрічі із неповнолітньою фігурант вчинив відносно неї дії сексуального характеру. Інспектори ювенальної превенції, оперативні співробітники поліції району та главку встановили місце перебування ймовірного зловмисника та затримали його", – сообщил Дерий.

Під час проведення обшуку квартири підозрюваного правоохоронці вилучили мобільний телефон та інші речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до розповсюдження зображень порнографічного характеру неповнолітньої та її розбещення.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодженням з Деснянською окружною прокуратурою міста Києва фігуранту було повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

ч. 1 ст. 155 – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку;

ч. 1 ст. 156 - розбещення неповнолітніх;

ч. 2 ст. 301 - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та по завершенню досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду. Фігуранту загрожує до п’яти років в’язниці.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть чоловіка та дружину, які знімали порнографічний контент, розбещували двох доньок та ґвалтували одну з них.

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