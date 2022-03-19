У Києві чоловік протягом декількох років ґвалтував двох неповнолітніх падчерок

Кривднику загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку за зґвалтування двох падчерок.

Протягом декількох років зловмисник вчиняв дії сексуального характеру стосовно двох неповнолітніх дівчаток.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До столичної поліції звернулась жінка із повідомленням про те, що цивільний чоловік ґвалтував двох її доньок. Для з’ясування усіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції.

За інформацією начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслава Серебряка, поліцейські опитали заявницю та, провівши ряд оперативно-розшукових заходів, затримали зловмисника.

"У ході слідчих дій ми з’ясували, що у 2018 та у 2019 роках вітчим вчинив дії сексуального характеру відносно дівчинки, 2004 року народження. А взимку 2021 року, погрожуючи ножем, зґвалтував свою 14-річну падчерку. Працівники карного розшуку оперативно встановили місцезнаходження 39-річного уродженця Донецької області та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив Серебряк.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодження із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування неповнолітньої особи та особи, яка не досягла 14 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кривднику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 18 березня вперше було зафіксовано факт використання росіянами новітнього озброєння, яке спускається на парашутах.

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