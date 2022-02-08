У Києві чоловік прострелив ногу будівельнику, який робив ремонт у квартирі поверхом вище: фото

Чоловіку здалося, що робітники, які проводили ремонтні роботи, нібито затопили його оселю.

У Києві чоловік прострелив ногу будівельнику, який робив ремонт у сусідів.

Місцевий мешканець прийшов до квартирі поверхом вище, де проводились ремонтні роботи, через нібито затоплення його оселі.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від мешканців будинку багатоповерхівки на проспекті Бажана проте, що чути постріли на одному із поверхів. Негайно на місце події прибув наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Як розповів заступник начальника Дарницького управління поліції Антон Жидовцев, правоохоронці затримали 27-річного місцевого мешканця за скоєння хуліганських дій у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Ми з’ясували, що конфлікт трапився між будівельником та сусідом, який проживає поверхом нижче. Чоловік прийшов до помешкання та повідомив, що робітники, які проводили ремонтні роботи, нібито затопили його оселю. Вони пропустили його до помешкання, аби він впевнився, що все гаразд. Втім, через кілька хвилин сусід повернувся та захотів зайти ще раз. Один із працівників не впустив його, тож порушник вистрелив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали на місці події", - каже Жидовцев.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

"Наразі ми звернулись до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєння хуліганських дій, вчинених із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - додав правоохоронець.

Нагадаємо, у Гідропарку рецидивіст помітив 56-річного чоловіка, який займався спортом. З метою заволодіння його майном, підозрюваний забризкав йому очі газовим балончиком та приставив до шиї ніж. Відібравши у потерпілого мобільний телефон та гроші, нападник втік.

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