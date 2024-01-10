У Києві чоловік пропонував ухилянтам "відкупитися" від мобілізації за $8500 – як його покарали

У столиці чоловік пропонував свої "послуги" для ухилення від військової служби.

У Києві чоловік за $8500 обіцяв вирішити питання щодо непридатності до несення військової служби чоловіками призовного віку. Поліцейські столичного Печерську повідомили йому про підозру – за вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як розповіли правоохоронці, фігурант обіцяв потенційним "клієнтам" виготовлення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, з приміткою про виключення з військового обліку за станом здоров’я та виготовлення довідки військово-лікарської комісії, щодо непридатності до несення військової служби, що в подальшому давало змогу безперешкодно виїхати за межі України. Сума таких послуг становила $8500.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу після отримання ним частини коштів.

Затриманий – уродженець Чернігівщини, 1985 року народження.

На підставі зібраних доказів слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – замах на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

На час слідства затриманий перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Києві орендар продав квартиру жительки Маріуполя, поки та була за кордоном.

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