У Києві чоловік прийшов в гості до родичів та зарізав рідного дядька: фото

У розпалі сварки 36-річний чоловік схопив ніж та почав бити ним 50-річного родича, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У Києві чоловік прийшов в гості до родичів та зарізав рідного дядька.

Про це повідомила поліція Києва.

У поліції розповіли, що подія трапилась в Оболонському районі столиці – поліцейські приїхали на виклик лікарів, які повідомили, що у квартирі перебуває чоловік із смертельними ножовими пораненнями. На місці події правоохоронці з’ясували, що загиблим є 50-річний місцевий мешканець, а тілесні ушкодження йому спричинив його рідний племінник – 36-річний киянин.

"Того вечора підозрюваний прийшов до родичів у гості й невдовзі почав конфліктувати з потерпілим, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. У розпалі сварки зловмисник вихопив ніж, який чоловік тримав в руках, та спричинив ним близько чотирьох ударів в область грудей та серця. Від отриманих поранень містянин помер на місці події", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Києві чоловік рідного дядька / Фото: Поліція Києва

Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

За вчинення особливо тяжкого злочину фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Вінницькій області до іспитового засудили чоловіка, який займався сексом із 14-річною дівчиною. Після цього підліток завагітніла та народила мертву дитину.

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою

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