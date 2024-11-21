У Києві чоловік прийшов в гості до родичів та зарізав рідного дядька: фото

У розпалі сварки 36-річний чоловік схопив ніж та почав бити ним 50-річного родича, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
У Києві чоловік прийшов в гості до родичів та зарізав рідного дядька.
Про це повідомила поліція Києва.
У поліції розповіли, що подія трапилась в Оболонському районі столиці – поліцейські приїхали на виклик лікарів, які повідомили, що у квартирі перебуває чоловік із смертельними ножовими пораненнями. На місці події правоохоронці з’ясували, що загиблим є 50-річний місцевий мешканець, а тілесні ушкодження йому спричинив його рідний племінник – 36-річний киянин.
"Того вечора підозрюваний прийшов до родичів у гості й невдовзі почав конфліктувати з потерпілим, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. У розпалі сварки зловмисник вихопив ніж, який чоловік тримав в руках, та спричинив ним близько чотирьох ударів в область грудей та серця. Від отриманих поранень містянин помер на місці події", – йдеться у повідомленні.
Поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.
За вчинення особливо тяжкого злочину фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Вінницькій області до іспитового засудили чоловіка, який займався сексом із 14-річною дівчиною. Після цього підліток завагітніла та народила мертву дитину.
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