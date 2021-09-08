У Києві чоловік познайомився онлайн з дівчиною і зґвалтував її: що відомо

До скоєння злочину причетний раніше судимий мешканець столиці, 1982 року народження.

У Києві дівчина познайомилась із чоловіком на сайті знайомств та домовилась з ним про зустріч. Опинившись наодинці, зловмисник під погрозою ножа зґвалтував потерпілу та відібрав особисті речі.

Про це повідомила пресофіцерка Солом'янського райуправління поліції Києва Олена Мошко.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернулась 24–річна киянка та повідомила про те, що у її ж квартирі на вулиці Кавказькій її зґвалтував чоловік та відібрав особисті речі. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група та оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я для встановлення усіх обставин злочину.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Солом’янського управління поліції Іван Жук, поліцейські з’ясували, що напередодні потерпіла познайомилась із чоловіком на сайті знайомств та домовилась із ним про особисту зустріч.

"Опинившись наодинці, зловмисник почав погрожувати заявниці ножем, затягнув її до квартири, де зв’язав та заклеїв рот клейкою стрічкою, аби вона не кликала на допомогу. Після цього зловмисник зґвалтував господарку помешкання, забрав у неї два мобільних телефони, гроші та інші особисті речі й утік", - розказав Жук.

Національна поліція Києва

У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції з’ясували, що до скоєння даних правопорушень причетний раніше судимий мешканець столиці, 1982 року народження.

Протягом доби оперативники розшукали кривдника.

"За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України – це розбійний напад, також вирішуємо питання щодо притягнення його до відповідальності за частиною першою статті 152 – це зґвалтування та обрання запобіжного заходу", - додав полковник поліції.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, під Києвом 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односельчанку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання