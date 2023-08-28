У Києві чоловік посварився з перехожою та нацькував на неї агресивного собаку: що відомо

У Києві чоловік посварився з перехожою та нацькував на неї агресивного собаку.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Подія сталася в Деснянському районі. На лінію 112 зателефонував киянин — чоловік потерпілої жінки.

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"Ще до прибуття інспекторів, нападник, разом зі своїм псом, утік. Охоронці порядку опитали очевидців та дізнатися адресу, де, ймовірно, міг бути розшукуваний зловмисник. Там їм відчинив двері 50-річний киянин, який перебував у нетверезому стані. Це й був власник агресивного собаки", - розповіли у поліції.

Патрульні розшукали та затримали 50-річного зловмисника

Надалі патрульні викликали на місце слідчих Деснянського управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, на Київщині власницю притулку підозрюють в жорстокому поводженні з собаками.

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