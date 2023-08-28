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У Києві чоловік посварився з перехожою та нацькував на неї агресивного собаку: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві чоловік посварився з перехожою та нацькував на неї агресивного собаку: що відомо

Жінка, на яку п'яний чоловік нацькував свого собаку / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Нападник, разом зі своїм псом, утік.

У Києві чоловік посварився з перехожою та нацькував на неї агресивного собаку.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Подія сталася в Деснянському районі. На лінію 112 зателефонував киянин — чоловік потерпілої жінки.

"Ще до прибуття інспекторів, нападник, разом зі своїм псом, утік. Охоронці порядку опитали очевидців та дізнатися адресу, де, ймовірно, міг бути розшукуваний зловмисник. Там їм відчинив двері 50-річний киянин, який перебував у нетверезому стані. Це й був власник агресивного собаки", - розповіли у поліції.

Патрульні розшукали та затримали 50-річного зловмисника / ©
Патрульні розшукали та затримали 50-річного зловмисника

Надалі патрульні викликали на місце слідчих Деснянського управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, на Київщині власницю притулку підозрюють в жорстокому поводженні з собаками.

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Дата публікації
Перегляди
539
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