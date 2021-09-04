У Києві чоловік погрожував вибухом в багатоповерхівці: на місці - спецпризначенці КОРД

“Терорист” був п’яним і без гранати.
Увечері в п’ятницю, 3 вересня, у столичному мікрорайоні Троєщина чоловік погрожував підірвати багатоповерховий жилий будинок.
Як повідомили на сайті “Обозреватель”, на вулицю Бальзака у Києві, де розташована багатоповерхівка, яку невідомий “терорист” погрожував підірвати, виїхали спецпризначенці КОРД, фахівці вибухотехнічної служби, а також патрульна поліція та бригади “швидкої допомоги”.
На щастя, погрози виявилися нереальними. За попередньою інформацією, гранати у чоловіка не виявилося.
Як повідомляє видання, киянин, який погрожував вибухом, мав ознаки алкогольного сп'яніння. А до такого вчинку його підштовхнуло те, що у нього відібрали автомобіль за водіння в нетверезому стані.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі стався вибух із пожежею в багатоповерхівці — дві людини загинули. Епіцентром стала квартира на першому поверсі.