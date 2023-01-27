У Києві чоловік погрожував підірвати відділ поліції: що відомо

Наступні три роки порушник може провести за ґратами.

У Києві чоловік погрожував підірвати відділ поліції.

На момент вчинення злочину порушник перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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"Днями на спецлінію 102 зателефонував невідомий із повідомленням про те, що він збирається підірвати відділення поліції, розташоване на вулиці Електриків. На місце події оперативний черговий негайно направив екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний раніше не судимий 38-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та свій вчинок пояснити не зміг", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків.

Чоловіку повідомлено про підозру.

Наступні три роки порушник може провести за ґратами.

Нагадаємо, на Київщині чоловік через зраду підпалив будинок, в якому була його дружина з коханцем.

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