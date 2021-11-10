У Києві чоловік погрожував підірвати Дніпровський райвідділ поліції: що відомо

У Києві чоловік погрожував підірвати Дніпровський райвідділ поліції: що відомо

Псевдомінером виявився киянин, який раніше притягувався до відповідальності за незаконне зберігання вибухівки.

У Києві чоловік погрожував підірвати Дніпровський райвідділ поліції.

Протягом години поліціянти встановили та затримали порушника.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До столичної служби порятунку зателефонував невідомий та повідомив, що підірве відділення поліції, яке розташоване на вулиці Петра Запорожця. Працівники ДСНС одразу передали інформацію правоохоронцям та за вказаною адресою негайно виїхали вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи та рятувальники.

Поліцейські оперативно евакуювали з приміщення держустанови співробітників та відвідувачів. Під час перевірки будівлі та прилеглої до неї території фахівці не виявили жодних небезпечних предметів чи речовин.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки зловмисника та протягом години затримали його за місцем проживання.

Псевдомінером виявився киянин, 1978 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вибухівки.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Наразі слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують чоловіку повідомлення про підозру. Відтепер чоловіку загрожує до шести років в’язниці.

Нагадаємо, у Києві на пошті в одній з посилок рентген виявив предмет, схожий на гранату.

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