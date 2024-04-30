У Києві чоловік погрожував перехожому автоматом та зустрів поліцейських з катаною у руках: фото

Коли поліціянти поїхали додому до нападника, двері до квартири відчинив чоловік, який агресивно поводився та тримав у руках меч.
У Києві чоловік погрожував перехожому автоматом та зустрів поліцейських з катаною у руках.
Про це повідомляє поліція Києва.
"Невідомий погрожував мені автоматом", – з таким повідомленням звернувся чоловік на спецлінію 112.
"Подія сталася у Деснянському районі Києва. Заявник розповів про агресивного чоловіка, який погрожував йому предметом, схожим на зброю. Потерпілий надав детальний опис нападника та вказав напрямок, в якому пішов зловмисник. Ми встановили місце проживання ймовірного порушника", – розповіли у поліції.
Коли поліціянти поїхали додому до нападника, двері до квартири відчинив чоловік, який агресивно поводився та тримав у руках меч.
"Інспектори затримали чоловіка та дізналися, що він заховав гвинтівку, якою погрожував заявнику, у коридорі", – уточнили у поліції.
Для подальшого з'ясування всіх обставин події, патрульні викликали на місце слідчих.
Нагадаємо, двоє чоловіків напали на військового у центрі Києва. Нападники вдарили чоловіка цеглиною, обікрали та втекли.
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