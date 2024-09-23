У Києві чоловік пограбував та зґвалтував дівчину у підземному переході: деталі від прокуратури

Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі столиці недалеко від промзони..

У Києві чоловік пограбував та зґвалтував дівчину у підземному переході.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі столиці недалеко від промзони.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру жителю столиці у скоєнні розбійного нападу та зґвалтуванні (ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 152 КК України)", – йдеться у повідомленні прократури.

Згідно з матеріалами слідства, 37-річний безробітний мешканець Києва побачив як жінка спустилась у підземний перехід по вул. Надніпрянське шосе та пішов за нею. Попри те, що все відбувалось близько 17 години вечора, людей навколо не було, оскільки це місце розташоване недалеко від промзони, і перехожих там зазвичай не багато.

"Чоловік приставив до шиї 23-річної жінки лезо канцелярського ножа, після чого вона була змушена віддати йому 4 тисячі гривень. Потім підозрюваний, знову погрожуючи лезом ножа, зґвалтував жінку", – повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисника затримали за декілька годин. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував і намагався вбити 17-річну дівчину.

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