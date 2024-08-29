У Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів США підпалити два автомобілі поліції: деталі, фото

Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

У Києві затримано палія поліцейських автівок.

Про це повідомила поліція Києва.

"26 серпня поблизу Дарницького управління поліції Києва невідомий здійснив підпал одразу двох поліцейських автомобілів. Завдяки спільним діям поліцейських Управління карного розшуку та Дарницького управління поліції, оперативників Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки та інших підрозділів ГУНП особу підпалювача та його місцезнаходження було встановлено за лічені години", – йдеться у повідомленні поліції.

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Затриманим виявився 20-річний мешканець столиці. Він отримав замовлення на підпал через месенджер Telegram, де невідомі запропонували йому гроші за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців.

Щоб заробити, чоловік погодився на пропозицію, після чого отримав детальні інструкції щодо здійснення злочину.

"Для реалізації злочинного наміру зловмисник ретельно підготувався – винайняв квартиру у житловому будинку неподалік управління поліції. Переконавшись у відсутності свідків, розпочав активну фазу злочину. Для підпалу авто використовував легкозаймисту суміш. На вимогу куратора чоловік зафільмував підпал на мобільний телефон як доказ успішного виконання завдання. Однак, після отримання відеозапису "куратор" видалив листування, не заплативши ні копійки виконавцю", – розповіли у поліції.

У Києві 20-річний хлопець спалив два поліцейських авто / Фото: Поліція Києва / Facebook

Натомість правоохоронці, за силової підтримки поліції особливого призначення, затримали зловмисника за лічені години. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У Києві 20-річний хлопець спалив два поліцейських авто / Фото: Поліція Києва / Facebook

Зловмисник вже перебуває під вартою. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років тюрми.

У Києві 20-річний хлопець спалив два поліцейських авто / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області було затримано ватажка банди, який працював на російську розвідку. Учасники банди підпалили два авто військкомату.

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