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У Києві чоловік побив та зґвалтував знайому – жінка померла

У Києві чоловік побив та зґвалтував знайому – жінка померла

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві чоловік побив та зґвалтував знайому – жінка померла

Чоловік, який побив та зґвалтував жінку у Києві. / Фото: Поліція Києва / Facebook

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за зґвалтування жінки.

У Києві в Оболонському районі чоловік зґвалтував жінку – потерпіла отримала численні тілесні ушкодження, від яких згодом померла у лікарні.   

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Злочинця затримали – за скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавленні волі.

Як розповіли у поліції, до чергової частини Оболонського управління надійшло повідомлення від лікарів про те, що з вулиці Пуща-Водицької вони госпіталізували жінку з тілесними ушкодженнями та підозрою на зґвалтування. Для з’ясування всіх обставин події за викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

Правоохоронці встановили, що напередодні порушник запросив 53-річну знайому до себе додому, де вони разом вживали спиртні напої. У подальшому чоловік став залицятись до гості, а коли жінка почала чинити опір – декілька разів вдарив її по голові та зґвалтував.

Після скоєного потерпіла дісталася домівки, де її у важкому стані виявила сусідка та викликала лікарів. Киянку у вкрай тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу, проте отримані тілесні ушкодження виявились несумісні з життям і жінка згодом померла.

Зловмисником виявився раніше не судимий уродженець Миколаївської області, 1972 року народження.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві з вікна лікарні випала 4-річна дитина.

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Дата публікації
Перегляди
809
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