У Києві чоловік побачив, як троє підлітків ламають самокат, і застосував силу: відео

Водночас перехожий грубо лаявся.

У Києві чоловік побачив, як троє підлітків ламають самокат, і застосував силу.

Двоє хлопців втекли, а третього перехожий так вдарив у обличчя, що той упав на асфальт.

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Про це повідомив паблік "Магнолія TV" та оприлюднив відео.

Водночас чоловік грубо лаявся.

Хоча підлітки і були винні, але дорослий чоловік обрав грубий і неприпустимий метод впливу.

До слова, у сервісі прокату зазначають, що у Києві прокатні електросамокати крадуть та ламають значно менше, ніж в інших містах Європи.

У Києві чоловік застосував силу до підлітків, які ламали самокат

Нагадаємо, у Києві чоловік нецензурно облаяв у черзі дівчинку, яка купляла захисну маску. Покупця розлютило те, що дитина попросила на касі маску без черги. На зауваження однієї із покупчинь, мовляв він же з дитиною розмовляє, той відповів: "Я дітей помножу на нуль".

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