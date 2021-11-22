У Києві чоловік побачив, як троє підлітків ламають самокат, і застосував силу: відео

Водночас перехожий грубо лаявся.
У Києві чоловік побачив, як троє підлітків ламають самокат, і застосував силу.
Двоє хлопців втекли, а третього перехожий так вдарив у обличчя, що той упав на асфальт.
Про це повідомив паблік "Магнолія TV" та оприлюднив відео.
Водночас чоловік грубо лаявся.
Хоча підлітки і були винні, але дорослий чоловік обрав грубий і неприпустимий метод впливу.
До слова, у сервісі прокату зазначають, що у Києві прокатні електросамокати крадуть та ламають значно менше, ніж в інших містах Європи.
Нагадаємо, у Києві чоловік нецензурно облаяв у черзі дівчинку, яка купляла захисну маску. Покупця розлютило те, що дитина попросила на касі маску без черги. На зауваження однієї із покупчинь, мовляв він же з дитиною розмовляє, той відповів: "Я дітей помножу на нуль".
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