У Києві чоловік підпалив двері колишній через ревнощі: у поліції показали фото

У Києві затримали чоловіка, який облив спиртом вхідні двері до квартири колишньої та підпалив їх.

У столиці чоловік образився на колишн, коли дізнався, що вона почала зустрічатися з іншим. Зловмисник вдався до радикальних методів помсти і підпалив жінці вхідні двері.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від співробітників ДСНС про те, що в будинку на проспекті Георгія Ґонгадзе сталось загорання на 9 поверсі.

Спалені двері / Фото: Національна поліція Києва

"Власниця оселі розповіла поліцейським, що напередодні до неї приходив чоловік, з яким вона раніше зустрічалася, втім нещодавно розірвала стосунки. Дізнавшись про те, що жінка проживає з іншим, зловмисник пішов. Проте, згодом прийняв рішення помститись, тож придбав у найближчому магазині спирт, частину якого випив, а рештою облив двері та підпалив їх", – розповіли в пресслужбі.

Етиловий спирт, яким зловмисник облив двері колишньої / Фото: Національна поліція Києва

Порушника оперативно затримали – ним виявився 36-річний киянин. Йому повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.

Зловмисник-ревнивець / Фото: Національна поліція Києва

Нагадаємо, у Києві до іспитового терміну позбавлення волі засудили студента одного із навчальних закладів, який за кілька місяців разом із своєю неповнолітньою подругою заробили 100 тисяч гривень, пропонуючи доступ до закритого Telegram-каналу, де вони публікували "відвертий контент".

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