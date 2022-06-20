У Києві чоловік підпалив авто колишньої дружини через відмову поновити стосунки: фото

Напередодні до жінки телефонував її колишній та вмовляв повернутися до нього. А коли отримав відмову, вирішив помститися.

У Києві чоловік підпалив авто колишньої дружини через відмову поновити стосунки.

Киянин неодноразово вмовляв жінку почати все з чистого аркуша, а коли вона не погодилася, то вирішив помститися.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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До поліції Києва на спецлінію 102 надійшов виклик про пожежу на вулиці Литвиненко-Вольгемута, що у Святошинському районі столиці. Заявниця повідомила, що горить її автомобіль Nissan. На місце негайно виїхали рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб розповів, що правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали потерпілу та встановили, що до злочину причетний колишній чоловік заявниці.

"Ми з’ясували, що напередодні до жінки телефонував її колишній та вмовляв повернутися до нього. Коли жінка відмовила у пропозиції, чоловік вирішив помститися: він облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив її. Раніше не судимого 48-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили належні докази, та приєднали їх до матеріалів провадження", - розповів Басараб.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере чоловіку запобіжний захід. Відтепер йому загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Київській області чоловік жорстоко вбив односельця.

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