У Києві чоловік натрапив у лісі на бойову частину ракети Х-69 – фото

У Голосіївському районі Києва місцевий житель помітив на території лісового масиву підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчала із землі.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.

Бойова частина ракети Х-69 / Фото: ДСНС

Бойова частина ракети Х-69 / Фото: ДСНС

"Оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, у Києві чоловік виліз на верхівку пішохідного мосту: чим це закінчилося (шокувальне відео).

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