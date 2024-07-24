У Києві чоловік напідпитку "замінував" станцію метро: що йому загрожує

У Києві "замінували" станцію "Позняки".
У Києві правоохоронці столичної підземки затримали псевдомінера.
Про це передає поліція Києва.
Чоловік, перебувачи напідпитку, зателефонував до поліції та повідомив про замінування станції метро "Позняки". Правоохоронці прибули на місце і обстежили приміщення. Проте вибухнебезпечних пристроїв не виявили.
З'ясувалося, що 34-річний місцевий мешканець здійснив хибний виклик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Його розшукали і затримали.
За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі судом вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.
Раніше в СБУ повідомили, що Росія залучає до фейкових мінувань в Україні навіть дітей.
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