У Києві чоловік напідпитку "замінував" станцію метро: що йому загрожує

У Києві правоохоронці столичної підземки затримали псевдомінера.

Про це передає поліція Києва.

Чоловік, перебувачи напідпитку, зателефонував до поліції та повідомив про замінування станції метро "Позняки". Правоохоронці прибули на місце і обстежили приміщення. Проте вибухнебезпечних пристроїв не виявили.

З'ясувалося, що 34-річний місцевий мешканець здійснив хибний виклик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Його розшукали і затримали.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі судом вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Псевдомінеру загрожує 8 років в'язниці

Раніше в СБУ повідомили, що Росія залучає до фейкових мінувань в Україні навіть дітей.

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