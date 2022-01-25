У Києві чоловік накинувся з ножем на доньку та її друга, а потім вистрибнув з вікна четвертого поверху: відео

Чоловік вижив, але отримав численні переломи. А дівчині та хлопцю довелося зашивати рани.

В Києві чоловік під час сварки напав із ножем на доньку та її друга. Після цього він намагався вкоротити собі віку.

Про це повідомляє "Автопатруль Майдан".

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Зазначається, що між батьком та донькою виникла сварка і, щоб його втихомирити, дівчина на допомогу покликала знайомого хлопця. Тоді розлючений батько схопився за ніж і поранив друга доньки у шию, а дівчині порізав руки.

Після цього чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху. Він вижив, але отримав численні переломи. А дочці та її другу довелося зашивати рани.

Патрулі та слідчо-оперативна група на місці події встановлювали усі деталі та обставини інциденту.

Побутовий конфлікт, який переріс в страшні події. Конфлікт почався між господарем квартири та його дочкою.Виникла сварка й дівчина на допомогу вгамувати батька покликала знайомого. Господар схватився за ножа, та намагання зупинити його спричинили тільки ножові поранення,хлопцю в шию, дочці порізані руки. Після різанини чоловік кинувся в вікно четвертого поверху. На щастя лишився живим, але з багатьма переломами, в інших поранення все ж прийдеться зашивати . На місце одразу прибули Автопатруль Майдан та MotoHelp . Представники Мотохелп до приїзду ШМД надали всім потерпілим першу медичну допомогу та передали лікарям, дякуємо, що не лишаєтесь байдужими! На місці працює Патрульна Поліція та СОГ встановлюються всі обставини події. #київ #киев #kiev #kyiv #украина #kyivoperativ #киевукраина #поліція #патрульнаполіція #поліціяукраїни #новини #visualukraine #фото #сегодня #хроника #accident #today #автопатруль_майдан #самогубство #безпека #ПорядокЦеТи #KyivPatrol #поліція_Києва #thinbluelineukraine #thinblueline #тонкасинялінія #БульварПерова Опубліковано Громадська організація Автопатруль Майдан Понеділок, 24 січня 2022 р.

Нагадаємо, у Чернівцях до 11 років позбавлення волі засудили 40-річного чоловіка, який під час сімейної сварки облив 16-річну доньку бензином, через що вона загорілася.

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