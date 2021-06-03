У Києві чоловік накинувся з ножами на 67-річного батька: фото

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Києві чоловік накинувся з ножами на 67-річного батька.

Під час конфлікту молодик схопився за ножі та почав бити ними родича.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Наразі 67-річний чоловік перебуває у лікарні з травмами ока та рук. Правоохоронці затримали зловмисника одразу після скоєного.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернулася жінка із повідомленням про те, що у квартирі будинку на проспекті Валерія Лобановського поранено її знайомого. На виклик негайно виїхали швидка медична допомога, патрульні та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

За словами старшого слідчого Голосіївського управління поліції Володимира Темченка, на момент приїзду профільних служб у квартирі перебував травмований чоловік та його син.

"Лікарі надали медичну допомогу потерпілому та госпіталізували його з травмами ока та рук. Для встановлення обставин події ми провели необхідні слідчі дії та з’ясували, що між родичами раптово виник конфлікт. Молодик почав кричати на батька, що він його вб’є, побіг на кухню за ножами та почав бити ними чоловіка. Після вчиненого син зателефонував знайомій та розповів, що батько весь у крові й не виходить з кімнати", - розказав Темченко.

Під час невідкладного обшуку слідчі виявили й вилучили речові докази, серед яких таблетка невідомого походження. У рамках кримінального провадження правоохоронці направлять її на експертизу для перевірки на вміст наркотичних речовин.

"Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше не судимий іноземець, 1985 року народження", - додав капітан поліції Володимир Темченко.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися до районного суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік ножем поранив родича. Конфлікт між чоловіками виник через гроші за сплату комунальних послуг будинку, в якому вони спільно проживають. У результаті одного з опонентів госпіталізували до лікарні з ножовим пораненням, а зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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