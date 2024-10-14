У Києві чоловік накачав 12-річну дівчинку психотропами та зґвалтував у гаражі: як його покарають

У Києві 42-річний чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку, а перед цим заманив її до гаражу та обманом змусив вжити психотропну речовину.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. У відомстві зазначили, що ґвалтівник проведе за ґратами 14 років.



"За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок 42-річному мешканцю Києва за незаконне позбавлення волі малолітньої особи, введення в її організм психотропної речовини, яку зберігав, та зґвалтування (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 314 КК України)", – йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що прокурори у суді довели, що у квітні 2023 року чоловік під час переписки з дівчинкою у месенджері Telegram домовився з нею про зустріч, після чого, шляхом психологічного тиску змусив піти з ним до гаражу, де, утримуючи всупереч її волі, обманом змусив вжити психотропну речовину та зґвалтував.



"Обвинуваченого засуджено до 14 років позбавлення волі. Відомості про нього буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві", – зазначили у Київській міській прокуратурі.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва чоловік пограбував і зґвалтував дівчину в підземному переході неподалік промзони. Попри те, що все відбувалося близько 17 години вечора, людей навколо не було, оскільки це місце розташоване недалеко від промзони і перехожих там зазвичай небагато.

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