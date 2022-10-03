У Києві чоловік на електросамокаті їхав зі швидкістю близько 100 км/год (відео)

"Гонщик" їхав по проїжджій частині зі швидкістю близько 100 км/год.

У Києві на одній з вулиць помітили чоловіка на електросамокаті, який їхав зі швидкістю близько 100 км/год.

Відповідне відео зняв очевидець і опублікував в Мережі.

"Такий "гонщик" на електросамокаті був помічений у Києві, їхав близько 100 км/год", - йдеться під відео.

Нагадаємо, на вулицях Києва побільшало електросамокатів. Одна з причин такої популярності двоколісних - дефіцит палива. У магазинах представлені десятки моделей на будь-який смак та гаманець.

ТСН.ua розповідає, скільки коштує придбати та орендувати такий транспортний засіб в столиці.

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