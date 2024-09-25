У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував 12-річного хлопчика: з'явилися фото

Дитина отримала забійну рану голови.
У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував 12-річного хлопчика.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік сів у маршрутку, що прямує від метро "Чернігівська" до житлового масиву Троєщина. В салоні у нього виникла суперечка з водієм. Після цього невдоволений пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки, розбив вікно та травмував хлопчика, який перебував у салоні. Він отримав забійну рану голови", – йдеться у повідомленні.
30-річному чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, в результаті якого дитина отримала тілесні ушкодження (ч.1 ст. 296 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 34 тисяч гривень або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.
Нагадаємо, у Києві чоловік показував статевий орган: усе закінчилося несподівано.
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