У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував 12-річного хлопчика: з'явилися фото

У Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки і травмував 12-річного хлопчика.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік сів у маршрутку, що прямує від метро "Чернігівська" до житлового масиву Троєщина. В салоні у нього виникла суперечка з водієм. Після цього невдоволений пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки, розбив вікно та травмував хлопчика, який перебував у салоні. Він отримав забійну рану голови", – йдеться у повідомленні.

Невдоволений пасажир кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки / Фото: Київська міська прокуратура

30-річному чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, в результаті якого дитина отримала тілесні ушкодження (ч.1 ст. 296 КК України).

Розбите скло посипалось до салону / Фото: Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 34 тисяч гривень або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Києві чоловік показував статевий орган: усе закінчилося несподівано.

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